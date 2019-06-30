Наркотики на миллион: в Башкирии мужчину задержали при покупке крупной партии

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, приговор злоумышленнику уже вынесли. Он планировал организовать сбыт крупнейшей партии наркотиков разных видов суммой более одного миллиона рублей. Все запрещенные вещества он намеревался продавать небольшими партиями.

При оплате более 1 млн рублей за нелегальную поставку злоумышленника задержали сотрудники ФСБ по РБ. Наркотические средства изъяли.