Наркотики на миллион: в Башкирии мужчину задержали при покупке крупной партии
30 июня, 11:46ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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В феврале и марте этого года 31-летний житель Салавата пытался приобрести крупную партию амфетамина, гашиша, синтетики и кокаина.
Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, приговор злоумышленнику уже вынесли. Он планировал организовать сбыт крупнейшей партии наркотиков разных видов суммой более одного миллиона рублей. Все запрещенные вещества он намеревался продавать небольшими партиями.
При оплате более 1 млн рублей за нелегальную поставку злоумышленника задержали сотрудники ФСБ по РБ. Наркотические средства изъяли.
Вину свою мужчина признал, на допросе сдал своих подельников, поставщика. Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
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