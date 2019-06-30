«Для своих»: В Башкирии прямо у подножия Торатау устроили световое шоу
В это время были задержаны несколько башкирских активистов, журналист Рамиль Рахматов, а также кандидат в главы республики Рамиля Саитова.
В Ишимбайском районе у подножья священной горы Торатау прошёл Республиканский праздник «Торатау йыйыны».
Праздничные мероприятия проходили в течение всего дня. Завершающим аккордом стал non-stop концерт с участием звездных артистов.
На сцене выступили Национальный оркестр народных инструментов под управлением Линара Давлетбаева, народный артист РБ Аскар Абдразаков, рэп-исполнитель RNT, фольклорная группа из Москвы «Ак тирма», группа «Курайсы», «Бурелар», «Аргымак» и «Каравансарай».
Участники и гости праздника стали свидетелями возрождения легендарной рок группа «Дервиш Хан». Новым солистом стал Ринат Зарипов. В качестве места проекции использовался склон горы Торатау, на котором были изображены ключевые символы республики. В финале праздника состоялась дискотека.
Примечательно, что именно в этот день некоторых башкирских общественных деятелей, журналиста, а также кандидата в главы республики Рамилю Саитову, собирающихся посетить йыйын, не пустили на праздник.
Так, выдвинутого кандидата в главы Башкирии Рамилю Саитову силой доставили на допрос в ФСБ, также в течение более трех часов на допросе находился журналист Рамиль Рахматов.
Напомним, что в декабре прошлого года Радий Хабиров принял решение о разработке соседа Торатау — шихана Куштау, обещая сохранить горнолыжную базу. Однако за последние полгода там уже 2 раза вспыхивали пожары. Жители Башкирии обратились к Путину с просьбой сохранить Куштау.