«Для своих»: В Башкирии прямо у подножия Торатау устроили световое шоу

В Ишимбайском районе у подножья священной горы Торатау прошёл Республиканский праздник «Торатау йыйыны».

Праздничные мероприятия проходили в течение всего дня. Завершающим аккордом стал non-stop концерт с участием звездных артистов.

На сцене выступили Национальный оркестр народных инструментов под управлением Линара Давлетбаева, народный артист РБ Аскар Абдразаков, рэп-исполнитель RNT, фольклорная группа из Москвы «Ак тирма», группа «Курайсы», «Бурелар», «Аргымак» и «Каравансарай».

Участники и гости праздника стали свидетелями возрождения легендарной рок группа «Дервиш Хан». Новым солистом стал Ринат Зарипов. В качестве места проекции использовался склон горы Торатау, на котором были изображены ключевые символы республики. В финале праздника состоялась дискотека.

Примечательно, что именно в этот день некоторых башкирских общественных деятелей, журналиста, а также кандидата в главы республики Рамилю Саитову, собирающихся посетить йыйын, не пустили на праздник.

Так, выдвинутого кандидата в главы Башкирии Рамилю Саитову силой доставили на допрос в ФСБ, также в течение более трех часов на допросе находился журналист Рамиль Рахматов.