Виктор Зимин поздравил жителей Хакасии с праздником первого молока

К ним присоединились тысяч граждан, которых познакомили с местной праздничной культурой и традициями, сообщает “Хакасия-Информ”.

"Хочу поздравить вас с праздником, который стал любим абсолютно всеми. Это красочный и всенародный праздник, уходящий корнями вглубь истории. Также его называют праздником первого молока, которое и дает жизнь", - заявил Виктор Зимин.