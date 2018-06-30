Неделя в Башкирии: мэры и памятники, земля многодетным и новые митинги

25 июня мы опубликовали довольно показательную историю из Мелеуза, рассказанную Лидой Богатыревой о том, как отписки чиновников не выпускают жительницу Мелеуза из дома. Анна Тупикина прикована к коляске и у нее схожий со Стивеном Хокингом диагноз. Череда обращений, писем и звонков ни только никак не способствует решению ее проблемы, но с каждым разом усугубляет ситуацию. Конституция, права инвалида — все это кажется незнакомым некоторым региональным чиновникам.

Одна из обсуждаемых тем ушедшей недели — пожар в доме Видинеева в центре Уфы. Пожар в историческом здании произошел за три дня на рассмотрения в суде иска о неудовлетворительном состоянии объекта культурного наследия. Власти Уфы версию о поджоге кстати сразу отмели в сторону. Разбирались в ситуации.

Кстати о мэрах и памятниках старины. На этой неделе Марат Гареев разбирался, кто из мэров Уфы чаще и больше «сносил» объекты культурного наследия и памятники старины. Выяснилось, что это не Ирек Ялалов.

Наделала шума запутанная ситуация в Ленинском районном суде, где судья Наиля Идиятова, по словам правозащитниц Рамили Саитовой и Альмирой Жуковой, устроила «магический ритуал» с солью. Новость процитировало большинство федеральных СМИ. Еще бы, нечасто такое встретишь. Особенно в суде.

В среду Татьяна Майорова рассказала о многодетной семье из Иглинского района, которая получила отапливаемый участок без дороги, газа, света, инфрастуктуры и к тому же в лесу. У местных чиновников нашлось, что ответить нам и членам этой семьи.

На этой неделе мы узнали, что Башкирию опять внесли в список десяти самых дотационных регионов страны. Некоторые эксперты правда скептически отнеслись к рейтингу.

Еще один неприятный рейтинг, в который попала республика - «мусорный». Оказывается, наш регион попал в ту же десятку самых «мусорных» субъектов страны. Дело в том, что полигоны республики критически переполнены.

Еще одно громкое событие недели — очередное уголовное дело в мэрии Уфы. Чиновников администрации башкирской столицы подозревают в мошенничестве почти на 200 миллионов рублей. В муниципалитете говорят, что за следствием внимательно будут следить. Как и мы.

Цифра недели — 28,2 миллиарда рублей. Такую сумму дивидентов выплатит «Башнефть».

Пенсионную реформу обсудили в Общественной палате Башкирии. Дискуссия получилась жаркая, депутаты Госдумы естественно ратовали за реформу, а общественники — ровно наоборот. Один из них предложил ввести личную ответственность авторов скандальной реформы.

И в завершение — Уфу кажется ждет один из самых крупных митингов. Власти все-таки разрешили митинг против повышения пенсионного возраста. Он пройдет 12 июля на площади у Дворца Спорта с 17.30 до 19.00. А 1 июля вновь напомнят о своих проблемах властям обманутые дольщики республики.