Журналист из Уфы Асафьев оспорит статус СМИ-иноагента в суде

Журналист из Уфы Асафьев оспорит статус СМИ-иноагента в суде
Журналист из Уфы Асафьев оспорит статус СМИ-иноагента в суде
30 мая, 18:53ОбществоЭлина СайфрановаФото: zen.yandex.ru
Журналист Артур Асафьев*, который в апреле этого года был включен в реестр СМИ-иноагентов, подал иск в суд на Минюст.

Уфимский журналист Артур Асафьев* (признан Минюстом иноагентом - прим.ред.) обжалует свой статус СМИ-иноагента в суде. Отметим, что в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента мужчину включили еще 22 апреля.

Так, дело будет рассматриваться в Уфе — в Октябрьском райсуде — и первое заседание пройдет 23 июня. Как сообщил сам журналист порталу UTV, конструкция законодательства об иноагентах, по его мнению, является нарушением конституции РФ и прав человека. Кроме того, оспаривать присвоенный Минюстом статут Артур Асафьев* намерен до Европейского суда по правам человека.

Отметим, что журналист работал на «Радио Свобода»* и в интернет-издании «Idel.Реалии»*, которые также признаны на территории России СМИ-иноагентами.

* — включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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