Полиция начала проверку живодера, жестоко убившего собаку в Башкирии

В пресс-службе ведомства сообщили, что по обращениям граждан на место выезжала оперативно-следственная группа. На месте правоохранителями был установлен и опрошен хозяин собаки. Никаких подробностей опроса хозяина животного в ведомстве не дали, уточнив лишь, что в данный момент проводится проверка, уже по результатам которой и будет принято процессуальное решение.