Полиция начала проверку живодера, жестоко убившего собаку в Башкирии

Полиция начала проверку живодера, жестоко убившего собаку в Башкирии
Полиция начала проверку живодера, жестоко убившего собаку в Башкирии
30 мая, 14:36ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео из соцсетей
Хозяин несчастной собаки был установлен и опрошен, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 30 мая.

Факт обращения граждан по факту изуверских издевательств над подвешенной за лапы собакой, а также по факту ее последующей казни подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по обращениям граждан на место выезжала оперативно-следственная группа. На месте правоохранителями был установлен и опрошен хозяин собаки. Никаких подробностей опроса хозяина животного в ведомстве не дали, уточнив лишь, что в данный момент проводится проверка, уже по результатам которой и будет принято процессуальное решение.

Напомним, на видео мучения собаки ее предположительным хозяином из окна своего дома снял мужчина с инвалидностью, который бы не смог вмешаться в жестокое издевательство и убийство животного.

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