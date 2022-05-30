Полиция начала проверку живодера, жестоко убившего собаку в Башкирии

Факт обращения граждан по факту изуверских издевательств над подвешенной за лапы собакой, а также по факту ее последующей казни подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии.
В пресс-службе ведомства сообщили, что по обращениям граждан на место выезжала оперативно-следственная группа. На месте правоохранителями был установлен и опрошен хозяин собаки. Никаких подробностей опроса хозяина животного в ведомстве не дали, уточнив лишь, что в данный момент проводится проверка, уже по результатам которой и будет принято процессуальное решение.
Напомним, на видео мучения собаки ее предположительным хозяином из окна своего дома снял мужчина с инвалидностью, который бы не смог вмешаться в жестокое издевательство и убийство животного.