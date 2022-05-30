Подрядчик требует с пермского застройщика «ПЗСП» возмещения за некачественные работы

Подрядчик требует с пермского застройщика «ПЗСП» возмещения за некачественные работы
Подрядчик требует с пермского застройщика «ПЗСП» возмещения за некачественные работы
30 мая, 18:18ОбществоФото: pzsp.ru
Арбитражный суд Пермского края рассматривает иск строительной компании «КВАРТАЛ-С» к АО «Специализированный застройщик «ПЗСП» о взыскании 577,5 тысячи рублей за некачественно выполненные работы. Третьим лицом в рамках разбирательства стало подразделение ПЗСП — «Специализированный застройщик «Водники».

Заседание в основном слушании назначено на 6 июля.

Как сообщает Properm.ru, суть претензии состоит в том, что компания «ПЗСП» ненадлежащим образом выполнила поставку облицовки и межквартирных перегородок системы KNAUF в строящийся жилой дом на ул. Адмирала Ушакова, 65.

Журналисты издания попросили у ПЗСП комментарий по этому поводу, однако на момент публикации ответ еще не был получен.

По данным с сайта ПЗСП, компания выступает застройщиком этого объекта, а «КВАРТАЛ-С» привлечен в качестве субподрядчика. По данным ПЗСП, строящийся дом должен быть сдан в конце 2022 — начале 2023 года, сейчас идет монтаж внутренних перегородок.

Компания «КВАРТАЛ-С» занимается строительными работами, оказывает услуги по техническому и строительному контролю.

В 2010 году ООО «Кнауф Маркетинг Краснодар», ОАО «ПЗСП» и компания «ОТДЕЛ.kа» заключили трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым осуществляются поставки по партнерским ценам качественных строительно-отделочных материалов KNAUF на объекты, возводимые ПЗСП.

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