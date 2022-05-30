Подрядчик требует с пермского застройщика «ПЗСП» возмещения за некачественные работы

По данным с сайта ПЗСП, компания выступает застройщиком этого объекта, а «КВАРТАЛ-С» привлечен в качестве субподрядчика. По данным ПЗСП, строящийся дом должен быть сдан в конце 2022 — начале 2023 года, сейчас идет монтаж внутренних перегородок.