Минеева: Доходы столичного бюджета от МСП увеличились с начала января на 13,5%

Доходы бюджета Москвы от субъектов малого и среднего предпринимательства за первые четыре месяца 2022 года увеличились на 13,5%, как сообщили в пресс-службе столичного департамента финансов. Эту новость прокомментировала бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева.

По словам Минеевой, эти данные говорят о том, что предприятия МСП не только формируют городскую ткань, но и вносят существенный вклад в бюджет Москвы. “Однако чтобы развивать их, нужна точечная поддержка в текущих условиях”, – добавила она. Об этом пишет tass.ru. “Создание необходимых условий для ведения бизнеса, а также поддержка субъектов МСП – наиболее важное направление политики правительства Москвы”, – подчеркнула руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова. – По поручению главы Москвы Сергея Собянина в городе принят комплекс дополнительных мер для поддержки сектора МСП в условиях экономических санкций. До конца 2022 года все московские предприниматели могут получить кредит по льготной процентной ставке. Сниженные ставки обеспечиваются за счет предоставления банкам компенсации из бюджета города. На эти цели уже выделено свыше 6,8 млрд рублей”. Как отметили в департаменте финансов Москвы, динамика исполнения городского бюджета за первые четыре месяца 2022 года показывает сохранение высокой доли малого и среднего бизнеса в экономике города. Отмечается, что в этот период в бюджет города поступило свыше 319,1 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей от субъектов МСП, что на 37,9 млрд рублей, или на 13,5%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. "От субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере операций с недвижимостью, поступило более 38,2 млрд рублей налоговых, а также неналоговых платежей. Этот показатель почти на 3,2 млрд рублей, или на 9%, выше показателя аналогичного периода прошлого года. Кроме того, с января по апрель 2022 года поступления в бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на транспорте, показали рост в полтора раза, до уровня 8,4 млрд рублей, а в сфере консалтинговой и научной деятельности – почти на 32,4%, до 19,2 млрд рублей", – добавили в пресс-службе. Кроме того, в Москве с целью развития импортозамещающих производств разработана система грантов, которой могут воспользоваться представители МСП. Благодаря этим гранатам можно компенсировать затраты на тестирование инновационной продукции, а также патентование изобретений. Получить поддержку могут и предприниматели, непосредственно оказывающие услуги населению. Также предпринимателям выделены специальные гранты на создание и развитие сетей быстрого питания в городе.

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