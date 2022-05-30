Дмитрий Рудаков получил удостоверение мэра Рыбинска Ярославской области

Отметим, что на пост главы Рыбинска он был избран 22 мая. Как сообщили в администрации города, Рудаков получил более 60% голосов избирателей, а его ближайший конкурент от партии КПРФ — около 20%.Об этом информирует echo76.ru.
Дмитрий Рудаков — хорошо известный в городе человек. Будучи назначенным в 2016 году на должность заместителя мэра Рыбинска, он занялся курированием вопросов градостроительства, экономики, финансов, а также инвестиционного развития. Кроме того, он принимал участие в реконструкции исторического центра города, которая впоследствии была названа лучшей практикой в сфере благоустройства. При нем заметно изменился облик города, появились всем известные ретровывески, а город стал более привлекательным для туристов. Также он смог добиться сокращения муниципальный долга и кредиторской задолженности, которую имел город.
По мнению ряда экспертов, Дмитрий Рудаков проявил себя как грамотный специалист, способный объединить элиты. В нынешней предвыборной кампании он принимал участие как самовыдвиженец.
В ходе предвыборной кампании он обзавелся поддержкой крупных политиков области, включая врио главы Ярославской области Михаила Евраева. Являясь опытным хозяйственником, Рудаков быстро нашел общий язык с губернатором.
По словам Дмитрия Рудакова, в дальнейшей своей работе он намерен сделать акцент на пяти первостепенных направлениях: образование и молодежная политика, дворы, дороги, ЖКХ, а также открытость власти. Все обозначенные им проблемы совпадают с планами врио губернатора региона Михаила Евраева.
«Я подробно изучил проблемы каждого района города и знаю запросы людей. У нас уже были грандиозные городские планы, очень важные и масштабные. Но они сформировали большой отложенный спрос жителей на, казалось бы, рутинную, но необходимую работу: ремонт дворов, тротуаров, проездов, установку детских и спортивных городков, замену труб и теплосетей», — отметил он.
Кроме того, Рудаков подчеркнул, что он, как отец шестерых детей, прекрасно знаком с ситуацией, когда приходится катить коляску с ребенком по дороге с ямами и кочками. Также он отметил изношенность городских сетей на 80%.
«Я намерен работать над тем, чтобы наш город стал самобытным и максимально комфортным для проживания», — резюмировал мэр Рыбинска.