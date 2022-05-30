Дмитрий Рудаков получил удостоверение мэра Рыбинска Ярославской области

Дмитрий Рудаков — хорошо известный в городе человек. Будучи назначенным в 2016 году на должность заместителя мэра Рыбинска, он занялся курированием вопросов градостроительства, экономики, финансов, а также инвестиционного развития. Кроме того, он принимал участие в реконструкции исторического центра города, которая впоследствии была названа лучшей практикой в сфере благоустройства. При нем заметно изменился облик города, появились всем известные ретровывески, а город стал более привлекательным для туристов. Также он смог добиться сокращения муниципальный долга и кредиторской задолженности, которую имел город.