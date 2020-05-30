Запрет на тот свет: готовы ли кладбища Уфы к открытию после карантина

Похоронный бизнес всегда будет прибыльным, ведь, к сожалению, люди будут умирать во все времена. Однако на рынке похоронных услуг в Уфе, как оказалось, сложилась ситуация, которая может отразиться на простых гражданах.

В начале 2020 года более 30 представителей частных компаний вступили в Ассоциацию похоронных организаций.

— На рынке ритуальных услуг работают как частные организации, так и муниципальные. У частных организаций цены ниже несмотря на то, что они не получают никаких дотаций. Предприниматели добросовестно платят налоги, создают рабочие места и даже в период пандемии не имеют никаких послаблений. Муниципальное же предприятие «Комбинат спецобслуживания» получает средства из бюджета, да еще и конкурирует недобросовестно, нарушая права других предпринимателей и граждан, — рассказывает председатель Ассоциации Эрнест Талисов.

Борьба за мир иной

По закону процесс захоронения имеет право проводить любая организация, будь то частная или государственная. Несмотря на это, муниципальная организация все чаще старается вставить частникам «палки в колеса», а пострадать в итоге могут обычные граждане.

По словам предпринимателей, представители «Комбината спецобслуживания» уверили всех в том, что на «Южном» кладбище мест нет и хоронить там нельзя.

— К нам обращались люди, просили захоронить на «Южном» кладбище. При этом у них нет там родственников, просто живут в том районе, и это было бы удобно. Но мы знаем, что нам просто не дадут.

Тогда эти люди обращаются в «Комбинат», их вопросы странным образом быстро решаются, и места находятся за определенную сумму денег.

В конце 2019 года мы также случайно выяснили, что «Южное» кладбище открыто. Оказалось, что официально закрыт для захоронений только один сектор, а все остальные открыты. Мы предполагаем, что это было сделано специально, чтобы ввести всех в заблуждение, — рассказывает представитель частного бизнеса.

Ассоциация похоронных организаций подала запрос в «Комбинат спецобслуживания» и администрацию города, после чего получила объяснения, что информация о действующих кладбищах указана в положении об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории Уфы, там отмечено, что «Южное» кладбище действует.

Теперь частные компании приезжают на «Южное» кладбище подготовленными – с пакетом документов. Но и в этих случаях, говорят предприниматели, нередко случаются неприятные ситуации.

— Сотрудники кладбища нас не пускают. Были случаи, когда на место вызывали полицию. Те разводили руками, потому что нарушений закона не было с нашей стороны. При этом клиентам в открытую говорят, что если бы обратились в муниципальное предприятие, таких проблем не было бы. В общем, они делают все, чтобы сорвать ритуальный процесс. А ведь людей надо хоронить быстро, — рассказывают частники.

Еще одно нарушение было зафиксировано на «Демском» кладбище, где уже физически нет мест для захоронений. Тем не менее, и в 2019, и в 2020 годах там появляются все новые могилы, но уже за территорией забора, что является грубейшим нарушением. По этому поводу «Ассоциация похоронных организаций» подготовила обращение в прокуратуру.

За территорией Демского кладбища продолжают хоронить людей Фото: Эрнест Талисов

— Мы узнали об этом случайно. Специально же не ходим по кладбищам и не ищем нарушения. К нам люди обращаются. Начали выяснять и оказалось, что прокуратура уже выносила в адрес муниципального комбината предписание об устранении нарушений в 2016 году. Я написал жалобу в мае 2020 года, пока ответа по ней мы не получили, — сказал Эрнест Талисов.

Глубоко копают

На руках у членов «Ассоциации похоронных организаций» есть жалоба от одной из клиенток. Женщина в ноябре 2019 года помогала близкой подруге хоронить маму. Они обратились в частную компанию и в целом ритуал на «Северном» кладбище провели без происшествий. По окончании процесса женщина с подругой зашли в администрацию кладбища, чтобы забрать заявление о захоронении. Там у них состоялся интересный разговор.

— Так получилось, что я выходила последней, но работники кладбища попросили меня задержаться. Они любезно поинтересовались, какая организация осуществляет похороны.

Когда я сказала, что мы заказывали услуги у ИП, вся любезность работников кладбища исчезла. Они стали говорить, что мы доверились мошенникам, которые содрали с нас много денег. Сотрудники кладбища стали требовать подписать акт сдачи-приемки работ по рытью могилы, по тексту которого получалось, что копали могилу они.

Пока я читала акт, они также заявили: если я подпишу жалобу на ИП, бланк которой был уже готов, они вернут мне 50% стоимости услуг по договору. Я отказалась и вышла, — рассказала женщина.

Уфимка Маргарита Митусова после вопиющего случая, произошедшего в ноябре 2019 года во время похорон ее отца, написала обращение уполномоченному по правам человека в РБ. Женщина также выбрала частную похоронную службу. Во время процесса сотрудники «Северного» кладбища попросили женщину зайти за документами, однако обратно её не выпускали.

— Я зашла внутрь. Мне стали предлагать подписать какие-то документы. О чем документы, не объяснили. Когда я отказалась подписывать, они не выпускали меня минут 10, пока пока за мной не зашли мои спутники, ведь надо было завершить похороны. После захоронения я побоялась зайти в администрацию кладбища, документ мне так и не вынесли, — пишет в обращении Маргарита Митусова.

После многочисленных жалоб от представителей похоронного бизнеса в прокуратуру на ситуацию отреагировала федеральная антимонопольная служба.

В апреле 2020 года Управление ФАС РФ по Башкирии нашло нарушения в регламенте осуществления похоронного дела на общественных кладбищах, подписанном в 2015 году. По документам службой, ответственной за вопросы похоронного дела в городе, было признано МБУ «Комбинат спецобслуживания». Однако, как следует из документа, по закону этим может заниматься «любой хозяйствующий субъект независимо от формы собственности». Иначе нарушается статья Федерального закона «О защите конкуренции».

Судя по предписанию, подготовленному УФАС, администрация города должна убрать из перечня полномочий «Комбината спецобслуживания», прописанных в регламенте, пункты о приеме заявлений на погребение, оформлении удостоверений о захоронении и о регистрации мест захоронения в специальной книге. А из устава МБУ КСО города Уфы, утвержденного в 2016 году, предложено исключить пункт о полномочиях по содержанию кладбищ.

На устранение нарушений УФАС давал органам местного самоуправления один месяц. Контрольный срок истек 2 мая 2020 года. По словам главы башкирского управления ФАС Андрея Хомякова, если реакции на предупреждение не последует, в отношении администрации и горсовета Уфы будет возбуждено антимонопольное дело, сообщает издание «Коммерсантъ».

Городская мэрия ответила на запрос Медиакорсети о принятых в связи с предписанием УФАС мерах. По словам пресс-секретаря столичной администрации Марселя Байдавлетова, на сегодняшний день в адрес администрации Уфы предупреждение УФАС по РБ, касающееся ситуации на рынке ритуальных услуг, не поступало.

Покой нам только снится

На прошлой неделе индивидуальные предприниматели, торгующие похоронными атрибутами около «Северного» кладбища, получили неприятные известия.

Так выглядят новые торговые точки Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— В условиях кризиса товары и так не продаются, мы терпим большие убытки, — рассказала журналисту Медиакорсети одна из предпринимательниц, не пожелавшая представиться.

— Раньше мы работали с разрешения администрации города. Ежегодно участвовали в конкурсе на право торговать около кладбища. Киоск мы построили за свой счет и спокойно работали с 2012 года. Платили только налоги. А теперь территорией руководит «Комбинат спецобслуживания», они построили свои боксы для торговли, в которые мы должны переехать и потом платить за их аренду 10 тысяч рублей в месяц, — рассказывает женщина.

По её словам, о грядущих переменах продавцы узнали еще осенью 2019 года. Но тогда представители МБУ КСО обещали, что для работы частных предпринимателей будут созданы все условия. Однако в итоге для предпринимателей построили небольшие помещения с перегородками, где нет даже возможности хранить товар.

— Значит, нам придется все ежедневно привозить и увозить. Они нам навстречу не идут. Сказали, не нравится – уходите. В очень плохую ситуацию мы попали. 6 июня будет открытие кладбищ, даже не знаю, что будет. У нас ведь сезонный бизнес, весь товар лежит. Роспотребнадзор сначала нам говорил, что мы можем работать. А потом, на прошлой неделе, было собрание с представителями МБУ КСО, на котором они нам сказали, что работать нельзя. Мы все сидим дома, все на нервах, — делится женщина.

Еще одним предметом преткновения стала дорога. На месте привычного для людей проезда появился знак, запрещающий движение транспорта. По пути на «Северное» кладбище появились несколько знаков, ведущих на новую дорогу. Там и расположены построенные муниципальным предприятием киоски для продажи венков, искусственных цветов и прочей подобной продукции.

Предприниматели попросили Главу ГИБДД Динара Гильмутдинова проверить законность установленных знаков Фото: Эрнест Талисов

— Новая дорога расположена между парковкой и киосками. Не знаю, как люди будут там ходить по проезжей части, это достаточно опасно. Когда мы подписывали документы, к нам приезжал представитель Горкомзема и сказал, что это место вообще предназначено только для парковки, — делится мнением женщина.

Информация указана на сайте Росреестра Фото: kk5.rosreestr.ru

Как сообщили Медиакорсети в Ассоциации похоронных организаций, 29 мая стало известно, что Уфаводоканал вынес предписание в адрес МБУ КСО города Уфа. Причина - киоски и новая дорога расположены на трубопроводе. Значит, их положено ликвидировать.

— На днях было собрание. От арендаторов сразу потребовали написать заявления с просьбой отсрочить их платежи, но не отменять их, как положено по указу Радия Хабирова. Таким образом, если киоски снесут и предприниматели не смогу торговать там, то они потом могут уже не получить обратно деньги, уплаченные заранее за аренду. При этом им еще и угрожают: мол, если не напишите, то вас от туда выгоним, — рассказали в ассоциации похоронных организаций.

Напомним, через неделю, 6 июня, кладбища в Башкирии откроют для посещений. В этот день наверняка станет понятно, насколько обоснованы опасения частных предпринимателей.

Пока единственная явная забота, которую проявила о родственниках усопших столичная администрация, - обращение главы города Ульфата Мустафина с просьбой воздержаться от столпотворения на кладбищах.

Мы обратились за комментариями по по поводу обозначенных частными предпринимателями вопросов в МБУ «Комбинат спецобслуживания населения». Там согласились ответить на вопросы только в ответ на официальный запрос. Редакция Медиакорсети адресовала его директору учреждения Руслану Кинзикееву, который, в свою очередь, переправил наше письмо в пресс-службу администрации города. Ответ представителей мэрии про предписание УФАС, которое странным образом сгинуло в коридорах муниципальной власти, мы уже изложили выше.