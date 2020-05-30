В правительстве Башкирии прокомментировали дистанционное обучение в следующем году
Вице-премьер правительства РБ Андрей Назаров уверил родителей, что в следующем году ситуация с доступом в Интернет значительно улучшится.
Вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров прокомментировал вероятность дистанционного обучения в следующем учебном году. Он заявил, что доступ к широкополосному Интернету в регионе должна улучшиться. Соответствующие переговоры с провайдерами уже ведутся.
Все же, вице-премьер не смог точно сказать, в каком виде будет организовано обучение школьников в следующем году. Он отметил, что онлайн-обучение вероятно будет присутствовать в той или иной степени. Тем не менее, по его словам, правительство стремиться заранее подготовиться к разным вариантам.
Напомним, в конце текущего учебного года школьникам Башкирии пришлось осваивать знания дистанционно. В связи с низким качеством интернета, в некоторых уголках республики у детей и родителей были существенные проблемы. Медиакорсеть сообщала об одном из таких случаев: школьникам деревни Кульметово Кигинского района пришлось делать уроки на трассе – только там они могли выйти на связь с учителями.