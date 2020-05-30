В Башкирии прозвучал дистанционный «последний звонок» для выпускников школ

В Башкирии более 43 тысяч девятиклассников и более 19 тысяч одиннадцатиклассников выпустились из школ. Особенно для последних День последнего звонка – долгожданный и волнительный момент.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

К сожалению, выпускники в этом году не смогли воочию насладиться этим мгновеньем. Из-за угрозы распространения коронавируса, власти региона приняли решение провести этот торжественный праздник дистанционно.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Министр образования и науки РБ Айбулат Хажин обратился к школьникам и их родителям через соцсети. Он напомнил, что конец учебного года был непростым, однако башкирским школьникам удалось справиться с вызовом.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Отметим, что начальные классы учебный год завершили уже 22 мая.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru