В Башкирии прозвучал дистанционный «последний звонок» для выпускников школ
Вчера, 29 мая, завершился текущий учебный год.
В Башкирии более 43 тысяч девятиклассников и более 19 тысяч одиннадцатиклассников выпустились из школ. Особенно для последних День последнего звонка – долгожданный и волнительный момент.
К сожалению, выпускники в этом году не смогли воочию насладиться этим мгновеньем. Из-за угрозы распространения коронавируса, власти региона приняли решение провести этот торжественный праздник дистанционно.
Министр образования и науки РБ Айбулат Хажин обратился к школьникам и их родителям через соцсети. Он напомнил, что конец учебного года был непростым, однако башкирским школьникам удалось справиться с вызовом.
Отметим, что начальные классы учебный год завершили уже 22 мая.
Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров запретил выпускникам встречаться и отмечать День последнего звонка. За подобные факты он пригрозил увольнением директоров школ провинившихся классов.