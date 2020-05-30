В Башкирии объявили о поисках без вести пропавшего Николая Васильцова

Волонтеры поисковой группы «Поиск детей-Уфа» опубликовали информацию о поиске 42-летнего уфимца Николая Васильцова. По данным волонтеров, его ищут с 11 мая. С тех пор мужчина пропал без вести.

Рост Николая примерно 168-170 см, телосложение – среднее, глаза карие. Пострижен коротко по бокам и сзади, сверху оставлено 4-5 см. На лице есть веснушки. Из особых примет – наличие татуировки на левом плече с изображением разноцветного волка.

В день исчезновения он был одет в ветровку с капюшоном цвета хаки. У ветровки есть черные полосы на рукавах. Также на нем были широкие спортивные трико зеленого цвета. При нем также была сумка черного цвета – для документов.