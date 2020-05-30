Лица Победы. Александр Прожигалов: Отражая контратаку, убил 4 немцев, тяжело ранен

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Прожигалов Александр Иванович. 1925 года рождения

Из наградных документов:

«В боях в Латвийской ССР 25–27 января 1945 года товарищ Прожигалов при занятии опорного пункта противника одним из первых ворвался в траншею противника, гранатами и из своего автомата уничтожил 7 немецких солдат и офицеров.

Когда противник пошел в контратаку с целью восстановить свое прежнее положение, товарищ. Прожигалов из трофейного пулемета, захваченного в траншее, открыл огонь по контратакующему противнику. Противник с потерями отступил. При отражении контратаки товарищ Прожигалов убил 4 немцев, а сам был тяжело ранен.

а проявленные мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны II степени».

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