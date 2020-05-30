«Холодный ветер с дождем»: в Башкирии изменятся погодные условия

Региональный МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории региона. По данным синоптиков, уже завтра республику накроют дожди, а также придут ветра.

По прогнозу, порывы ветра достигнут до 15-20 метров в секунду. Спасатели объявили штормовое предупреждение и просят жителей республики без надобности не выходить на улицу и не подходить к шатким конструкциям, линиям электропередач и к столбам.