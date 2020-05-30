Башстат: От каких болезней чаще всего умирают жители Башкирии

Башкортостанстат сообщил, какие причины чаще всего приводят к смерти жителей республики. Отчет ведомства опубликован на их официальном сайте.

За первые два месяца всего погибли 8 230 человек. В аналогичном периоде прошлого года было больше на 426 смертей.

Как выяснилось, по-прежнему самой распространенной причиной смерти остаются болезни системы кровообращения – 2 934 человек погибли именно из-за них. От различных новообразований погибли 1 221 человек, болезни эндокринной системы унесли 475 жизней. 450 человек страдали от болезней органов дыхания, в том числе 115 человек от острой пневмонии. Болезни нервной системы стали причиной смерти еще 448 человек, 382 – органов пищеварения. У 799 человек не установлены причины смерти.