Башкирию посетит министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Власти отмечают, что долгожданное событие пройдет без особой помпезности и торжественности в связи с ситуацией с коронавирусом. В открытии госпиталя примут участие лишь небольшое количество людей при соблюдении всех мер безопасности.

Отметим, что госпиталь в Башкирии построили за максимально короткое время – 55 дней. Первые больные туда поступят уже в первый день лета. По словам Главы Башкирии Радия Хабирова, теперь большинство больных коронавирусом будут сосредоточены именно в этом учреждении.