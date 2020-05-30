Башкирию посетит министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Сегодня, 10:23ОбществоМинзаля АскароваФото: pravitelstvorb.ru
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Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Федеральный министр здравоохранения сегодня, 30 мая, посетит республику. Цель его приезда – открытие нового инфекционного госпиталя под Уфой, уточняют в Минздраве республики.
Власти отмечают, что долгожданное событие пройдет без особой помпезности и торжественности в связи с ситуацией с коронавирусом. В открытии госпиталя примут участие лишь небольшое количество людей при соблюдении всех мер безопасности.
Отметим, что госпиталь в Башкирии построили за максимально короткое время – 55 дней. Первые больные туда поступят уже в первый день лета. По словам Главы Башкирии Радия Хабирова, теперь большинство больных коронавирусом будут сосредоточены именно в этом учреждении.
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