В Уфе за семейное дебоширство начнут наказывать соседей

В Кодексе об административных нарушениях Башкирии есть статья 13.8, по которой за семейное рукоприкладство, ругательства и тому подобные унижения внутри семей штрафуют. Это те «несильные» избиения и оскорбления, которые «не дотягивают» до уголовного дела.

«Ценник» семейного злодеяния следующий: дать затрещину или обложить матом жену/мужа, тещу/свекровь и других членов семей и проживающих под одной крышей – 300 рублей. Сделать то же самое повторно или в отношении ребенка – 300-500 рублей.

На сегодняшнем – 30 мая – заседании горсовета Уфы депутаты решили: а если не член семьи, а сосед пошлет соседа куда подальше или прохожий с улицы влепит подзатыльник шумному ребенку – ему тоже не должно это с рук сойти бесплатно.