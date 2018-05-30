В Уфе пройдет благотворительная акция для детей-сирот из ПТУ

1 июня пройдет благотворительная акция «От сердца к сердцу» для детей сирот и детей, которые остались без попечения родителей среди учеников профессиональных образовательных организаций, сообщили в пресс-службе министерства образования республики.

В акции примут участие дети-сироты профессиональных образовательных организаций, которые в течение 2017-2018 учебного года достигли высоких результатов в учебе и во внеучебной деятельности. Каждый участник получит эмблему благотворительной акции, подарочные сертификаты и сладкие подарки.