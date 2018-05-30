В Москве поменялся режим работы светофоров
Сегодня, 18:34Общество
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Из-за многочисленных жалоб жителей Москвы Центр организации дорожного движения (ЦОДД) поменял режим работы городских светофоров.
Светофоры станут функционировать немного по-другому на 53 наиболее посещаемых пешеходных переходах города. Об этом 30 мая пишет газета «Известия».
Заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков отметил положительные стороны нововведений. Так благодаря внесению изменений за время работы разрешающего сигнала светофора, дорогу успеет перейти больше людей.
На одних улицах время ожидания зеленого света было сокращено, на других временной промежуток работы зеленого света был увеличен, сказал Горшков.
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