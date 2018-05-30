В Москве поменялся режим работы светофоров

Светофоры станут функционировать немного по-другому на 53 наиболее посещаемых пешеходных переходах города. Об этом 30 мая пишет газета «Известия».

Заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков отметил положительные стороны нововведений. Так благодаря внесению изменений за время работы разрешающего сигнала светофора, дорогу успеет перейти больше людей.