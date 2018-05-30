В ФАС РФ пожаловались на завышение стоимости авиабилетов в дни ЧМ-2018
Сегодня, 18:38Общество
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение от Общероссийского объединения пассажиров по поводу существенного удорожания авиабилетов в дни проведения Чемпионата мира по футболу-2018.
От ФАС требуют проверить аэропорты на предмет завышения цен. Об этом 30 мая пишет газета «Известия».
Люди сообщают, что в среднем цены на билеты в города, где состоятся матчи ЧМ-2018, увеличились в три раза. То же самое касается и обратных билетов в столицу в дни проведения игр. В ряде городов, принимающих первенство планеты, стоимость авиабилетов взлетела в пять-шесть раз.
Ранее Роспотребнадзор выявил сотни случаев завышения гостиницами цен на номера в дни проведения ЧМ-2018.
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