В ФАС РФ пожаловались на завышение стоимости авиабилетов в дни ЧМ-2018

Люди сообщают, что в среднем цены на билеты в города, где состоятся матчи ЧМ-2018, увеличились в три раза. То же самое касается и обратных билетов в столицу в дни проведения игр. В ряде городов, принимающих первенство планеты, стоимость авиабилетов взлетела в пять-шесть раз.