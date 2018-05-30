Ученые разработали материал для футуристических машин

Новый материал легко надувается, растягивается, принимает любые формы и вообще выглядит как живой. Об этом 30 мая пишет газета « Известия ».

Планируется, что новый материал будет применяться при разработке автомобильных кресел и подушек безопасности. Он сможет программировать их жесткость. Также необычный материал позволит изменять дизайн салона и корпуса машины.