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Башкирия продала на экспорт продукции на 23,25 млрд рублей
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Башкирия продала на экспорт продукции на 23,25 млрд рублей

Сегодня, 09:52Общество
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