Apple блокирует обновления Telegram
Сегодня, 17:06Общество
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Представители Telegram рассказали, что американский разработчик iPhone Apple с середины минувшего месяца блокирует обновления их мессенджера.
Данная информация опубликована на сайте Telegram в разделе «Часто задаваемые вопросы». Об этом пишет портал rns.online.
Apple блокирует обновления Telegram по всей планете. Речь в частности идет о приложении компании на iOS. Что касается операционной системы для смартфонов на базе Android, то ее пользователи имеют доступ к обновлениям Telegram.
В понедельник Роскомнадзор официально потребовал от Apple удалить мессенджер Telegram из российского AppStore. 16 апреля надзорный орган потребовал от отечественных операторов связи заблокировать россиянам доступ к Telegram.
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