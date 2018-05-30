Данная информация опубликована на сайте Telegram в разделе «Часто задаваемые вопросы». Об этом пишет портал rns.online .

Apple блокирует обновления Telegram по всей планете. Речь в частности идет о приложении компании на iOS. Что касается операционной системы для смартфонов на базе Android, то ее пользователи имеют доступ к обновлениям Telegram.