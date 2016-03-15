В Башкирии на месте школы построят экореабилитационный центр

Центр на 80 человек разместится в Караидельском районе.

В деревне Новоянсаитово Караидельского районе Башкирии началось строительство экореабилитационного центра на 80 человек. Здесь смогут пройти реабилитацию дети с нарушениями слуха, речи, зрения и интеллектуальными отклонениями и т.д. Строительство будет осуществлять благотворительный фонд «Мать и дитя».

Как рассказал Медиакорсети руководитель фонда «Мать и дитя» Тимур Кунаккузин, площадку для строительства предоставила администрация Караидельского района, передав фонду земельный участок со зданием старой школы.

- Нам передали территорию бывшей школы. Большинство жителей деревни переехали в Караидель, в Уфу, поэтому школа стала не нужна. Здание было одноэтажным, мы планируем провести там реконструкцию, а также построить второй этаж, - рассказал Тимур Кунаккузин.

Также планируется строительство еще восьми объектов общей площадью 2472 кв. м. Здесь должны разместиться массажные и процедурные кабинеты, соляная шахта, бассейн, тренажерный зал, оснащенные специализированным оборудованием и тренажерами.

- Почему экореабилитационный центр? Потому что мы хотели разместить его в отдаленном и живописном районе республики с чистым воздухом, - говорит Тимур Кунаккузин. - Сегодня в России многие реабилитационные центры расположены в крупных, загазованных городах. А вот таких, чтобы дети с родителями приехали и отдохнули на чистом воздухе – нет. Таким образом, наш проект будет пилотным в стране.

По словам Тимура Кунаккузина, в комплексе будет оказываться не столько лечебно-медицинская реабилитация, сколько психологическая, чтобы родители с детьми могли приехать и эмоционально отдохнуть.

Общая сумма вложений в проект оценивается в 125 млн руб. Фонд планирует строить центр за свой счет, а также за счет спонсорской помощи.

- Если кто-то нам готов помочь, мы с радостью примем любую помощь, - говорит Тимур Кунаккузин.

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