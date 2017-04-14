Стало известно, когда в Башкирии потеплеет

Уже завтра температура воздуха прогреется до +18°.

В Башкирии на смену холодной погоде должно, наконец, прийти тепло. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовал Башгидромет.

Так, 31 мая, по республике ожидается кратковременный дождь, ночью по югу до умеренного, грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2, +7°, днем +13, +18°.

В первый летний день в республике температура воздуха прогреется +17° +22°, ночью +2, +7°. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный с переходом на юго-восточный умеренный.

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