Известная телеведущая Октябрина Ганичкина посетила Уфу

В Уфе сегодня прошла встреча с известной телеведущей, кандидатом сельскохозяйственных наук Октябриной Ганичкиной. Организатором встречи выступил банк «УРАЛСИБ». Ганичкина наградила победителей фотоконкурса «Удачный дачник», пообщалась с уфимцами, подарила им свою новую книгу и раздала автографы.

Встреча состоялась в офисе банка «УРАЛСИБ». Открыл ее руководитель филиала банка Марат Мамлеев.

- И у денежных инвестиций, и у садово-огородных работ есть главные общие моменты, - отметил он в своем приветствии. – Во-первых, это правильная стратегия: для банкиров важно правильно ориентироваться на финансовом рынке, а в сельском хозяйстве, как минимум, предсказывать погоду. И второе, что важно, – иметь помощь опытного профессионала.

Марат Мамлеев вручил Ганичкиной букет цветов и две пластиковые карты – Золотую Visa Gold Paywave, которая выдается vip-клиентам. А также дебетовую карту «Мир» с тарифом «Почетный пенсионер»: на ее остаток ежемесячно начисляются выгодные проценты.

- Спасибо большое банку УРАЛСИБ, - улыбаясь, сказала Ганичкина. – Это самый лучший банк, народ здесь такой добрый, сразу спрашивают «что?», «как?». И я сразу подумала, что всем моим пенсионерам-огородникам нужно идти только в этот банк. Потому что он настоящий, надежный.

После этого в торжественной обстановке состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса «Удачный дачник». Он проводился в мае совместно с банком «УРАЛСИБ» и газетой «Комсомольская правда». Победителей Ганичкина определяла сама. В тройку лучших дачников вошли уфимцы Неля Камалиева, Руслан Сагидуллин и Геннадий Юдин.

Когда церемония награждения завершилась, все присутствующие получили в подарок от телеведущей ее новую книгу «Сад и огород. Все самое важное для любимых дачников». В процессе встречи Ганичкина активно общалась с уфимцами. Они задавали вопросы, о том, как ухаживать за любимыми растениями в саду, а она подробно, со знанием дела на них отвечала.

Завершилась встреча раздачей автографов и фотосессией. Всем желающим известная телеведущая написала: «С любовью к Вам, Октябрина!».

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