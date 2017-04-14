Башкирия вошла в реестр некачественных домов для переселенцев из аварийного жилья. Всего в списке 191 объект. Мониторинг проводил Общероссийский народный фронт.

Активисты ОНФ узнали, какие дома были введены в эксплуатацию для граждан, расселенных из аварийного жилья с начала декабря 2016 по конец февраля 2017 года. Мониторинг проводился в форме фотофиксации строительной готовности домов. В рамках исследования были опрошены жители заселенных домов по вопросу качества предоставленного жилья.

Из всех проверенных домов не были завершены строительные и отделочные работы в 51 доме в 15 субъектах РФ. Из числа достроенных и заселенных домов значительные дефекты были выявлены в 21 доме. Незначительные дефекты были выявлены в 86 домах в 37 регионах.

- Результаты мониторинга подтвердили фактическую строительную готовность 207 домов на территории 54 субъектов РФ, из которых заселены 174 дома. На момент проведения мониторинга не было заселено 33 дома, - сообщили в ОНФ.

Итоги проведенного мониторинга будут переданы в минстрой России.

В местном отделении ОНФ предоставить комментарий по выявленным проблемам не смогли.

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