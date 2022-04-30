Живые и мертвые: в Уфе ВОВ посвящают стелы, а мемориал воинам выглядит убого

Эльзе, которая спрашивает, нужно ли приводить в порядок таблички на военном мемориале, нужны волонтеры… Нет, не «волонтеры». Нужны добровольцы, энтузиасты, сумасшедшие — в общем, те, кому не все равно. Надо, чтобы таких вот людей нашлось много, потому что работать каждую неделю до сентября один и тот же состав вряд ли сможет. Но если каждый раз будут приходить новые люди, эта кажущаяся огромной работа будет сделана. И тогда всем станет понятно, что она нужна. А административный ресурс здесь только навредит. Я думала, что было бы неплохо вот сюда привозить полевую кухню с гречкой для таких работников. Но, может, ну ее, кашу, пусть уж везут на праздники?