В уфимской школе произошла вспышка кишечной инфекции

В уфимской школе произошла вспышка кишечной инфекции
В уфимской школе произошла вспышка кишечной инфекции
Вчера, 11:17ОбществоНаталья БалыковаФото: 1MI
Заболели 20 детей, суд приостановил работу учреждения на неделю, следует из картотеки решений.

Симптомы инфекции у учеников школы № 108 наблюдались еще в начале апреля: дети обращались за помощью в школьный медпункт с жалобами на боль в животе. Один ребенок — ученик четвертого класса — был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи с подозрением на аппендицит и дискинезию желчевыводящих путей.

Директор школы сообщил о вспышке в Роспотребнадзор 7 апреля — в надзорном ведомстве установили, что это было сделано несвоевременно. В рамках эпидрасследования было установлено, что в школе нарушался питьевой режим. В классах, где регистрировались случаи заболевания, были установлены кулеры с привозной бутилированной водой. Одноразовые стаканчики закупали родители, однако контроль за тем, чтобы их было достаточно, никто не вел.

В одном из классов кулер стоял на подоконнике под прямыми солнечными лучами. Документов о мойке кулеров в двух первых классах надзорному органу не предоставили. Сроки годности воды также не контролировали.

Кроме того, перемены за завтраки и обеды в школе составляли всего 15 минут при нормативе в 20. Из-за этого у детей не было времени на то, чтобы тщательно помыть и высушить руки.

Как установили санитарные врачи, причиной заболевания детей стала бактерия Escherichia coli — возбудителя выявили у троих школьников и одного сотрудника пищеблока. При этом, установили в территориальном управлении Роспотребнадзора, сотрудника не отстранили от обязанностей и не перевели на другие работы, не связанные с риском распространения инфекционных болезней.

Вину учебного заведения суд счел доказанной, но, с учетом личности виновного, его имущественного положения и смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде приостановки деятельности школы на одну неделю.

Как сообщал РБК, в марте вспышка кишечной инфекции произошла в школе № 1 села Киргиз-Мияки. Заболели 89 детей, обедавших в столовой образовательного учреждения. По предварительной версии Роспотребнадзора, причиной вспышки стала норовирусная инфекция, а ее источником — персонал пищеблока. Все поставленные в столовую продукты изъяли. Инспекторы Роспотребнадзора закрыли школьный пищеблок. Было установлено, что в нем не проводилась первичная обработка овощей, рыбы, мяса, а холодные закуски готовились в одном помещении.

Ранее глава Башкирии на своей странице в соцсетях рассказал о том, что практику республики по организации школьного питания признали лучшей. Между тем в комментариях родители учеников массово выражали недовольство качеством питания.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы