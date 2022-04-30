В уфимской школе произошла вспышка кишечной инфекции

Симптомы инфекции у учеников школы № 108 наблюдались еще в начале апреля: дети обращались за помощью в школьный медпункт с жалобами на боль в животе. Один ребенок — ученик четвертого класса — был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи с подозрением на аппендицит и дискинезию желчевыводящих путей.
Директор школы сообщил о вспышке в Роспотребнадзор 7 апреля — в надзорном ведомстве установили, что это было сделано несвоевременно. В рамках эпидрасследования было установлено, что в школе нарушался питьевой режим. В классах, где регистрировались случаи заболевания, были установлены кулеры с привозной бутилированной водой. Одноразовые стаканчики закупали родители, однако контроль за тем, чтобы их было достаточно, никто не вел.
В одном из классов кулер стоял на подоконнике под прямыми солнечными лучами. Документов о мойке кулеров в двух первых классах надзорному органу не предоставили. Сроки годности воды также не контролировали.
Кроме того, перемены за завтраки и обеды в школе составляли всего 15 минут при нормативе в 20. Из-за этого у детей не было времени на то, чтобы тщательно помыть и высушить руки.
Как установили санитарные врачи, причиной заболевания детей стала бактерия Escherichia coli — возбудителя выявили у троих школьников и одного сотрудника пищеблока. При этом, установили в территориальном управлении Роспотребнадзора, сотрудника не отстранили от обязанностей и не перевели на другие работы, не связанные с риском распространения инфекционных болезней.
Вину учебного заведения суд счел доказанной, но, с учетом личности виновного, его имущественного положения и смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде приостановки деятельности школы на одну неделю.
Как сообщал РБК, в марте вспышка кишечной инфекции произошла в школе № 1 села Киргиз-Мияки. Заболели 89 детей, обедавших в столовой образовательного учреждения. По предварительной версии Роспотребнадзора, причиной вспышки стала норовирусная инфекция, а ее источником — персонал пищеблока. Все поставленные в столовую продукты изъяли. Инспекторы Роспотребнадзора закрыли школьный пищеблок. Было установлено, что в нем не проводилась первичная обработка овощей, рыбы, мяса, а холодные закуски готовились в одном помещении.
Ранее глава Башкирии на своей странице в соцсетях рассказал о том, что практику республики по организации школьного питания признали лучшей. Между тем в комментариях родители учеников массово выражали недовольство качеством питания.