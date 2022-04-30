В уфимской школе произошла вспышка кишечной инфекции

Директор школы сообщил о вспышке в Роспотребнадзор 7 апреля — в надзорном ведомстве установили, что это было сделано несвоевременно. В рамках эпидрасследования было установлено, что в школе нарушался питьевой режим. В классах, где регистрировались случаи заболевания, были установлены кулеры с привозной бутилированной водой. Одноразовые стаканчики закупали родители, однако контроль за тем, чтобы их было достаточно, никто не вел.