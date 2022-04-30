В Уфе 30 апреля и 3 мая запустят дополнительные автобусы до кладбищ

Рейсы предусмотрены в День поминовения и почитания и на Радоницу, сообщили в Центре управления регионом.

Транспорт будет курсировать с 8:00 до 20:00. В направлении Южного погоста предусмотрели 50 дополнительных автобусов по маршрутам No30 (ТСК »Пушкинский» — СТО) и No30к (ТЦ »Башкортостан» — СТО). Межрейсовый интервал составит от восьми до девяти минут.В направлении Северного кладбища выделено 22 автобусов. Они будут выполнять рейсы маршрута No15 (ДК УМПО — Тимашево). Межрейсовый интервал — 15 минут. День поминовения и почитания в этом году в республике пройдет в последний день апреля. Это последний день, когда жители региона еще могут сжигать мусор. С 1 мая начнет действовать особый противопожарный режим. В прошлом году этот режим отменили только 20 сентября. На Радоницу традиционно поминают умерших. На Руси ритуальные обеды (тризны), посвященные предкам, проводили еще задолго до крещения. Позднее традиция закрепилась уже как церковная.

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