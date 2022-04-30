Индекс шашлыка: в какую сумму обойдется отдых на природе в Башкирии

Индекс шашлыка: в какую сумму обойдется отдых на природе в Башкирии
Индекс шашлыка: в какую сумму обойдется отдых на природе в Башкирии
Вчера, 14:00ОбществоНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Mkset подсчитал стоимость минимального набора из мяса, шампуров и мангала.

Для приготовления шашлыка можно купить полуфабрикат — уже замаринованное мясо — или заняться этим самостоятельно. Самое подходящее для этой цели мясо — свиная шея — обойдется в 400 рублей за килограмм. Корейка стоит от 300 рублей, она более сухая и лучше подходит для запекания на решетке. Окорок и духовая свинина обойдутся как минимум 270 рублей. Отметим, что это минимальные (акционные) цены в уфимских магазинах, которые нам удалось найти.

На углях можно также пожарить курицу: крылышки, окорочка, отдельно бедро или голени. Стоимость килограмма сырой птицы — 200, 190, 160 и 180 рублей соответственно. Можно использовать филе с грудки, она обойдется дороже. Самые экономные могут купить три-четыре куриные тушки целиком и разделать их дома самостоятельно. Готовый маринад обойдется в 70-100 рублей. Но можно сделать его самостоятельно из лимона, минеральной воды, соли и специй, добавив овощи и готовые соусы.

Самый дешевый нарезанный и уже замаринованный шашлык — из окорочков. Он стоит 180 рублей за килограмм. В продаже есть также куриный полуфабрикат за 220 рублей. Шашлык из корейки стоит 330 рублей, из свиной шеи — 419.

На порцию для одного человека необходимо 350-450 граммов сырого мяса. Таким образом, мясо на один шампур самого дорогого шашлыка обойдется примерно в 140 рублей, самого дешевого — в 56 рублей.

Блюдо из полуфабриката из свиной шеи будет стоить почти столько же — 147 рублей, в самого дешевого — 63 рубля. Но при этом не нужно будет покупать маринад и возиться с разделкой.

Аксессуары

С 1 мая в Башкирии будет действовать особый противопожарный режим — разводить костры на воздухе будет опасно. Но запекать мясо в мангале не запрещено. Самый дешевый («одноразовый», но можно использовать и многократно) мангал сейчас можно купить за 145 рублей. Набор шампуров из шести штук продается за 178 рублей (деревянные шпажки стоят 119 рублей за сотню), а уголь — за 170 рублей.

Таким образом, минимальный набор для приготовления шашлыка и окорочка на одну порцию обойдутся в 550 рублей. Шашлык из свиной шеи обойдется в 630 рублей на одного человека.

За год «Индекс шашлыка» в России вырос на 31%, подсчитали эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс». Средняя сумма на покупку товаров, необходимых для приготовления шашлыка, в этом году составила 2484 рублей.

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