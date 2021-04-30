Взрыв газопровода, падение ребенка в люк и перекрытие дорог. Итоги дня в Башкирии

В Уфе в районе Кузнецовский затон ребёнок наступил на крышку канализационного люка и провалился вниз. Видео с камер уличного наблюдения попало в соцсети. Инцидент проверила прокуратура. Ведомство внесло представление в адрес руководства организации, по чьей вине это произошло. Также Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения ребёнка в колодец.