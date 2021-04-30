Взрыв газопровода, падение ребенка в люк и перекрытие дорог. Итоги дня в Башкирии

Сегодня утром в селе Серменово Белорецкого района очевидцы сняли на видео крупный пожар. Как выяснилось позже, на местном газопроводе произошел взрыв. В республиканском МЧС сообщили, что горение газового газопровода произошло из-за разгерматизации. После взрыва в близлежащих населенных пунктах было перекрыто газоснабжение.
В Уфе в районе Кузнецовский затон ребёнок наступил на крышку канализационного люка и провалился вниз. Видео с камер уличного наблюдения попало в соцсети. Инцидент проверила прокуратура. Ведомство внесло представление в адрес руководства организации, по чьей вине это произошло. Также Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения ребёнка в колодец.
В Уфе задержали начальника отдела следственной части ГСУ МВД Башкирии. Сотрудника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Силовики нашли у задержанного полковника полиции имущество на 18 млн рублей.
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал распоряжение о создании рабочей группы по формированию заявки республики на увеличение территории ОЭЗ «Алга». Документ опубликован на сайте правовой информации.
Администрация Уфы сообщила о временном закрытии дорог для транспорта в нескольких районах города. Список улиц, на которых будет ограничено движение, можно посмотреть ЗДЕСЬ.