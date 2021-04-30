Взрыв газопровода, падение ребенка в люк и перекрытие дорог. Итоги дня в Башкирии

Взрыв газопровода, падение ребенка в люк и перекрытие дорог. Итоги дня в Башкирии
Взрыв газопровода, падение ребенка в люк и перекрытие дорог. Итоги дня в Башкирии
30 апреля, 21:46ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Личная страница Андрея Иванюты
Главные новости Уфы и Башкирии на 30 апреля 2021 года.

Сегодня утром в селе Серменово Белорецкого района очевидцы сняли на видео крупный пожар. Как выяснилось позже, на местном газопроводе произошел взрыв. В республиканском МЧС сообщили, что горение газового газопровода произошло из-за разгерматизации. После взрыва в близлежащих населенных пунктах было перекрыто газоснабжение.

В Уфе в районе Кузнецовский затон ребёнок наступил на крышку канализационного люка и провалился вниз. Видео с камер уличного наблюдения попало в соцсети. Инцидент проверила прокуратура. Ведомство внесло представление в адрес руководства организации, по чьей вине это произошло. Также Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения ребёнка в колодец.

В Уфе задержали начальника отдела следственной части ГСУ МВД Башкирии. Сотрудника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Силовики нашли у задержанного полковника полиции имущество на 18 млн рублей.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал распоряжение о создании рабочей группы по формированию заявки республики на увеличение территории ОЭЗ «Алга». Документ опубликован на сайте правовой информации.

Администрация Уфы сообщила о временном закрытии дорог для транспорта в нескольких районах города. Список улиц, на которых будет ограничено движение, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы