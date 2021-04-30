Врачи рассказали о признаках заражения энцефалитом после укуса клеща

Врачи рассказали о признаках заражения энцефалитом после укуса клеща
Врачи рассказали о признаках заражения энцефалитом после укуса клеща
30 апреля, 17:04ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
После укуса клеща у взрослых и детей могут появиться определенные симптомы заражения, если насекомое было инфицированным. Врачи рассказали, как определить у себя наличие заражения.

Инфекционист Алексей Ртищев рассказала изданию «РИА Новости», что у ребенка при заражении могут появиться лихорадка и сыпь на теле. При этом инкубационный период инфекции длится около месяца. В этом случае следует обратиться к педиатру и заявить о факте укуса. К слову, у взрослых могут быть зафиксированы такие же симптомы.

Также врачи предупреждают, что даже если вы не обнаружили членистоногого на своем теле, нельзя с уверенностью отрицать, что укуса и заражения не было, так как насекомое могло отвалиться.

В случае, если клещ все же прицепился, лучше всего сразу обратиться в ближайший травмпункт. Если это невозможно, врачи рекомендуют удалить его ниткой, обвязать место укуса и выкрутить по часовой стрелке. После этого насекомое следует поместить в баночку и отвезти в лабораторию по месту жительства, чтобы проверить на наличие клещевого боррелиоза, энцефалита, эрлихиоза и анаплазмоза.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы