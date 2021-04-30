Врачи рассказали о признаках заражения энцефалитом после укуса клеща

После укуса клеща у взрослых и детей могут появиться определенные симптомы заражения, если насекомое было инфицированным. Врачи рассказали, как определить у себя наличие заражения.

Инфекционист Алексей Ртищев рассказала изданию «РИА Новости», что у ребенка при заражении могут появиться лихорадка и сыпь на теле. При этом инкубационный период инфекции длится около месяца. В этом случае следует обратиться к педиатру и заявить о факте укуса. К слову, у взрослых могут быть зафиксированы такие же симптомы. Также врачи предупреждают, что даже если вы не обнаружили членистоногого на своем теле, нельзя с уверенностью отрицать, что укуса и заражения не было, так как насекомое могло отвалиться. В случае, если клещ все же прицепился, лучше всего сразу обратиться в ближайший травмпункт. Если это невозможно, врачи рекомендуют удалить его ниткой, обвязать место укуса и выкрутить по часовой стрелке. После этого насекомое следует поместить в баночку и отвезти в лабораторию по месту жительства, чтобы проверить на наличие клещевого боррелиоза, энцефалита, эрлихиоза и анаплазмоза.

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