В Уфе возбудили уголовное дело по факту падения ребенка в колодец

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения ребёнка в колодец в Кузнецовском затоне. Напомним, инцидент попал на видео и разошёлся по соцсетям.

По данным следствия, 29 апреля примерно в 16:00 трёхлетняя девочка гуляла с мамой около дома на улице Просвещения в Уфе, когда наступил на канализационный колодец и провалилась в него. На помощь пришли прохожие, которые достали её. Девочка не успела упасть на дно люка, поскольку зацепилась за ступень, и не пострадала. Следком сейчас проводит проверку по данному факту и выясняет все обстоятельства произошедшего. Напомним, прокуратура выяснила, что колодец, в который упал ребёнок, стоит на балансе НО «Фонд развития жилищного строительства РБ». В адрес руководства организации внесено представление с требованием незамедлительно устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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