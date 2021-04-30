В Уфе арестовали полковника полиции, у которого нашли имущество на 18 млн рублей

По версии следствия, в декабре 2019 года сотрудник полиции принял к своему производству уголовное дело за мошенничество сотрудниками ООО «ДрайвАвто» при продаже автомобилей в автосалоне «Камавтоторг». Ущерб 248 гражданам оценили на сумму свыше 35 миллионов рублей. В рамках дела в обеспечительных целях был наложен арест на 42 автомобиля компании. При этом начальник отдела, злоупотребляя своими полномочиями, удовлетворил ходатайство адвоката сторонней компании, которая представила документы о якобы наличии у нее прав собственности на арестованные авто. Подозреваемый отменил наложенный на них арест и выдал ранее изъятые паспорта транспортных средств.