В Уфе арестовали полковника полиции, у которого нашли имущество на 18 млн рублей

В Уфе арестовали полковника полиции, у которого нашли имущество на 18 млн рублей
В Уфе арестовали полковника полиции, у которого нашли имущество на 18 млн рублей
30 апреля, 20:37ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Следком Башкирии
В Уфе начальнику отдела следственной части ГСУ МВД Башкирии предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Первый заместитель председателя СКР предъявил начальнику отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против общественной безопасности обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

Суд по ходатайству следователя решил отправить полицейского под арест до 21 июня 2021 года.

По версии следствия, в декабре 2019 года сотрудник полиции принял к своему производству уголовное дело за мошенничество сотрудниками ООО «ДрайвАвто» при продаже автомобилей в автосалоне «Камавтоторг». Ущерб 248 гражданам оценили на сумму свыше 35 миллионов рублей. В рамках дела в обеспечительных целях был наложен арест на 42 автомобиля компании. При этом начальник отдела, злоупотребляя своими полномочиями, удовлетворил ходатайство адвоката сторонней компании, которая представила документы о якобы наличии у нее прав собственности на арестованные авто. Подозреваемый отменил наложенный на них арест и выдал ранее изъятые паспорта транспортных средств.

Позже 27 и 42 автомобилей на сумма более 19 миллионов рублей были реализованы юридическими и физическими лицами. В результате были нарушены права и интересы потерпевших по уголовному делу ООО «ДрайвАвто».

По данным прокуратуры, он и его супруга в 2016 и 2018 году на неустановленные доходы купили коттедж площадью 320,9 квадратных метра и земельный участок в селе Чесноковка, квартиру в элитном доме в столице Башкирии и два автомобиля МЕРСЕДЕС-БЕНЦ бизнес-класса. Общая стоимость имущества составила более 18 миллионов рублей. Чтобы скрыть недвижимость от декларации, они оформили её на близких родственников.

Прокуратура республики предъявила иск об обращении жилого дома с земельным участком в доход Российской Федерации и взыскании стоимости реализованных автомобилей и квартиры.

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