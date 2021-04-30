В Уфе арестовали полковника полиции, у которого нашли имущество на 18 млн рублей

Первый заместитель председателя СКР предъявил начальнику отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против общественной безопасности обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.
Суд по ходатайству следователя решил отправить полицейского под арест до 21 июня 2021 года.
По версии следствия, в декабре 2019 года сотрудник полиции принял к своему производству уголовное дело за мошенничество сотрудниками ООО «ДрайвАвто» при продаже автомобилей в автосалоне «Камавтоторг». Ущерб 248 гражданам оценили на сумму свыше 35 миллионов рублей. В рамках дела в обеспечительных целях был наложен арест на 42 автомобиля компании. При этом начальник отдела, злоупотребляя своими полномочиями, удовлетворил ходатайство адвоката сторонней компании, которая представила документы о якобы наличии у нее прав собственности на арестованные авто. Подозреваемый отменил наложенный на них арест и выдал ранее изъятые паспорта транспортных средств.
Позже 27 и 42 автомобилей на сумма более 19 миллионов рублей были реализованы юридическими и физическими лицами. В результате были нарушены права и интересы потерпевших по уголовному делу ООО «ДрайвАвто».
По данным прокуратуры, он и его супруга в 2016 и 2018 году на неустановленные доходы купили коттедж площадью 320,9 квадратных метра и земельный участок в селе Чесноковка, квартиру в элитном доме в столице Башкирии и два автомобиля МЕРСЕДЕС-БЕНЦ бизнес-класса. Общая стоимость имущества составила более 18 миллионов рублей. Чтобы скрыть недвижимость от декларации, они оформили её на близких родственников.
Прокуратура республики предъявила иск об обращении жилого дома с земельным участком в доход Российской Федерации и взыскании стоимости реализованных автомобилей и квартиры.