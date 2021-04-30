Общественники обратились к Хабирову из-за задержания организатора схода в Баймаке

Напомним, 19 апреля на Ильдара Юмагулова, который активно выступает против разработки золотодобывающих карьеров в Баймакском районе и очистных сооружений в Баймаке, напали трое неизвестных в масках и с битами. Результатом избиения стал перелом обеих ног и другие телесные повреждения. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокурор Башкирии Владимир Ведерников заявил, что ситуация находится на его личном контроле.