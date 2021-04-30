Общественники обратились к Хабирову из-за задержания организатора схода в Баймаке

Сход был посвящен избиению экозащитника Ильдара Юмагулова. Как сообщает Бадретдинов, организатор Урал Сагитов оповестил администрацию Баймакского района о мероприятии, однако ему было отказано. Общественник заявил, что, по закону, о проведении публичных мероприятий не требуется обязательное уведомление.
Власть очередной раз пытается применить незаконные репрессии в отношении наших сограждан. Это беззаконие прежде всего должны, обязаны пресекать вы, Радий Фаритович, как Глава РБ. <…> Вы подавляете гражданское общество в зародыше, тем самым роя своими руками огромную яму, куда мы все вместе с вами можем провалиться,заявил Валиахмет Бадретдинов.
Он попросил Радия Хабирова ответить ему в любой форме, «можно даже в чат написать».
Напомним, 19 апреля на Ильдара Юмагулова, который активно выступает против разработки золотодобывающих карьеров в Баймакском районе и очистных сооружений в Баймаке, напали трое неизвестных в масках и с битами. Результатом избиения стал перелом обеих ног и другие телесные повреждения. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокурор Башкирии Владимир Ведерников заявил, что ситуация находится на его личном контроле.
25 апреля в Баймаке прошел сход граждан в поддержку Юмагулова. Сам он прибыл на мероприятие на инвалидной коляске. После несанкционированного схода организатора Урала Сагитова вызвали в полицию.