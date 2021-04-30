Общественники обратились к Хабирову из-за задержания организатора схода в Баймаке

Общественники обратились к Хабирову из-за задержания организатора схода в Баймаке
Общественники обратились к Хабирову из-за задержания организатора схода в Баймаке
30 апреля, 18:02ОбществоАнна КононоваФото: Вконтакте
Член президиума РОО «Патриоты Башкортостана» Валиахмет Бадретдинов направил открытое обращение главе региона Радию Хабирову в связи с задержанием и незаконным преследованием организатора народного схода в Баймаке Урала Сагитова. Напомним, мероприятие прошло 25 апреля.

Сход был посвящен избиению экозащитника Ильдара Юмагулова. Как сообщает Бадретдинов, организатор Урал Сагитов оповестил администрацию Баймакского района о мероприятии, однако ему было отказано. Общественник заявил, что, по закону, о проведении публичных мероприятий не требуется обязательное уведомление.

Власть очередной раз пытается применить незаконные репрессии в отношении наших сограждан. Это беззаконие прежде всего должны, обязаны пресекать вы, Радий Фаритович, как Глава РБ. <…> Вы подавляете гражданское общество в зародыше, тем самым роя своими руками огромную яму, куда мы все вместе с вами можем провалиться,заявил Валиахмет Бадретдинов.

Он попросил Радия Хабирова ответить ему в любой форме, «можно даже в чат написать».

Напомним, 19 апреля на Ильдара Юмагулова, который активно выступает против разработки золотодобывающих карьеров в Баймакском районе и очистных сооружений в Баймаке, напали трое неизвестных в масках и с битами. Результатом избиения стал перелом обеих ног и другие телесные повреждения. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокурор Башкирии Владимир Ведерников заявил, что ситуация находится на его личном контроле.

25 апреля в Баймаке прошел сход граждан в поддержку Юмагулова. Сам он прибыл на мероприятие на инвалидной коляске. После несанкционированного схода организатора Урала Сагитова вызвали в полицию.

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