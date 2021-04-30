В Башкирии задержали начальника отдела образования по подозрению в крупной взятке

В Башкирии задержали начальника отдела образования по подозрению в крупной взятке
В Башкирии задержали начальника отдела образования по подозрению в крупной взятке
30 апреля, 19:02ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело против 42-летнего начальника отдела образования администрации Сибая за получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, образовательные бюджетные учреждения Сибая заключили со строительной фирмой муниципальные контракты на выполнение ремонтных и строительных работ на сумму более 35 млн рублей. В 2020 году начальник отдела образования администрации города потребовал от представителя компании более 1 млн рублей в качестве взятки за содействие в приёме выполненных работ и их оплате. Часть взятки на сумму 105 тысяч рублей мужчина получил строительными материалами, которые он использовал для личных нужд, а еще 100 тысяч рублей - наличными.

Подозреваемого задержали в ходе розыска сотрудники ФСБ и МВД по РБ .

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