В Башкирии задержали начальника отдела образования по подозрению в крупной взятке

По версии следствия, образовательные бюджетные учреждения Сибая заключили со строительной фирмой муниципальные контракты на выполнение ремонтных и строительных работ на сумму более 35 млн рублей. В 2020 году начальник отдела образования администрации города потребовал от представителя компании более 1 млн рублей в качестве взятки за содействие в приёме выполненных работ и их оплате. Часть взятки на сумму 105 тысяч рублей мужчина получил строительными материалами, которые он использовал для личных нужд, а еще 100 тысяч рублей - наличными.