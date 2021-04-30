В Башкирии расширят территорию особой экономической зоны «Алга»

Напомним, «Алга» находится на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. В список резидентов входят шесть компаний: финансовая группа «ДоГа», ООО «М Синтез, ООО «ЗУР», промышленное объединение «Аркада», фабрика «Заспорт», а также завод дорожной разметки «Азимут». Позже заявку подала компании «Бионика», которая занимается производством рыбной продукции. Кроме того, свои проекты защитили ещё три инвестора: «СВЭМ», «Оптимум Солар Рус» и «П Соларис».