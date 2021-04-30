В Башкирии расширят территорию особой экономической зоны «Алга»

Рабочей группе поручено разработать «дорожную карту» по подготовке к подаче заявки для увеличения площади участка особой экономической зоны в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Контроль за исполнением распоряжения возложена на вице-премьера Илшата Тажитдинова.
Отметим, что предложение о расширении территории ОЭЗ «Алга» выдвинул глава Башкирии Радий Хабиров для привлечения новых резидентов. Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что ведомство рассмотрит инициативу при предоставлении необходимых документов.
Напомним, «Алга» находится на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. В список резидентов входят шесть компаний: финансовая группа «ДоГа», ООО «М Синтез, ООО «ЗУР», промышленное объединение «Аркада», фабрика «Заспорт», а также завод дорожной разметки «Азимут». Позже заявку подала компании «Бионика», которая занимается производством рыбной продукции. Кроме того, свои проекты защитили ещё три инвестора: «СВЭМ», «Оптимум Солар Рус» и «П Соларис».
Одним из условий включения в ОЭЗ «Алга» — нахождение в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов. При этом резиденты получают налоговые льготы на прибыль, имущество, НДС, землю и транспорт.