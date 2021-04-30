В Башкирии откроют завод по производству конопляного масла

В Башкирии откроют завод по производству конопляного масла
В Башкирии откроют завод по производству конопляного масла
30 апреля, 20:14ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Кушнаренковском районе Башкирии построят завод по производству масла и ещё более 50 видов продуктов из безнаркотической конопли. 29 апреля проект был представлен на «Инвестиционном часе» в правительстве республики.

Реализацией продукции займётся ООО «Башхемп-Агро». Предполагается, что в строительство завода будет вложено 200,5 млн рублей. Производство предоставит 75 рабочих мест. На данный момент возведены производственные и складские помещения на территории Старокурмашевского сельсовета.

На заводе будут выпускать конопляную крупу, муку, протеин, масло, а также упаковки готовой продукции. Мощность производства линии отжима масла составит 11,5 тонны в сутки, розлива - до 13,5 тонны в сутки. Ожидается, что первую очередь завода начнёт работать уже в 2021 году, а в 2022 году будет завершено строительство.

Власти Башкирии одобрили меры поддержки компании. Организация получит в аренду 2,4 тысячи га сельскохозяйственных земель для выращивания масличных культур.

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