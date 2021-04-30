В Абзелиловском районе Башкирии выявили незаконный карьер по добыче мрамора

Выяснилось, что возле деревни Тирмен на площади 4,5 га ведется разработка карьера по добыче мрамора. Земельное законодательство было нарушено в части самовольного снятия и перемещения, уничтожения плодородного слоя почвы.
В отношении администрации Аскаровского сельсовета, куда входит деревня Тирмен, составлен протокол и выдано предписание об устранении нарушений.
Напомни, в сентябре прошлого года АО «Башкиравтодор» оштрафовали на 800 тысяч рублей за незаконную добычу изестнякак вблизи деревни Ольговка Давлекановского района.