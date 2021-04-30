В Абзелиловском районе Башкирии выявили незаконный карьер по добыче мрамора

Управление Россельхознадзора Башкирии провело плановую выездную проверку в Абзелиловский район. В результате был обнаружен незаконный карьер по добыче мрамора, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что возле деревни Тирмен на площади 4,5 га ведется разработка карьера по добыче мрамора. Земельное законодательство было нарушено в части самовольного снятия и перемещения, уничтожения плодородного слоя почвы. В отношении администрации Аскаровского сельсовета, куда входит деревня Тирмен, составлен протокол и выдано предписание об устранении нарушений. Напомни, в сентябре прошлого года АО «Башкиравтодор» оштрафовали на 800 тысяч рублей за незаконную добычу изестнякак вблизи деревни Ольговка Давлекановского района.

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