У черты: что происходило с преступностью в России за последние 10 лет?

На бумаге преступлений стало меньше, но эксперты утверждают, что в общей статистике есть нюанс.

«Новые Известия» проанализировали новую статистику генпрокуратуры, и выяснили, какой регион России самый опасный для людей, и как изменилась ситуация не только за последнее время, но и за 10 лет. Так, в 2011-2021 гг. на 15% сократилось количество зарегистрированных преступлений, а в 59 регионах отмечена положительная динамика борьбы с преступностью. При этом в оценке структуры преступности в отчетах Генпрокуратуры произошли изменения. Так, например, незаконный оборот наркотиков теперь не выделяют в отдельную категорию, относя его к «прочим» преступлениям. Зато особое внимание теперь уделяют взяточничеству и злоупотреблению должностными полномочиями. Самым криминогенным регионом нашей страны на протяжении многих лет остаётся Тыва. Причём опасна она абсолютным лидерством по числу убийств и покушений на убийство. В абсолютных цифрах лидер по числу преступлений — Москва: в прошлом году в столице было зарегистрировано более 146,5 тыс. преступлений. Также стоит отметить, что 2 года назад восточные регионы занимали весь топ худших регионов, а теперь на волне сырьевого и коронавирусного кризиса в список самых криминальных регионов вошли республики Карелия и Коми. Однако эксперты отмечают, что не всегда «победа» на бумаге обусловлена реальной победой над криминалом в реальности. Более того, отсутствует статистика по вынесенным постановлениям об отказе в возбуждении уголовных дел, поэтому нельзя однозначно ответить, не связано ли снижение количество возбужденных дел с одновременным ростом показателя отказов в возбуждении уголовных дел. Также есть немалая неучтенная категория лиц, которые не обращаются в полицию или обращаются безуспешно, либо когда заявления о преступлении были приняты, однако процессуальную проверку по ним проводить отказались под предлогом того, что заявления о преступлении являются «обращениями» и не содержат сведений о преступлениях. Подробнее — в исследовании «Новых известий».

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