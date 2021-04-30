Партия пенсионеров пожаловалась на дискриминацию пожилых в трудовой сфере

Портал Novostivolgograda.ru сообщает, что Партия пенсионеров уже направляла в адрес Генеральной прокуратуры письмо. В нем приводились примеры возрастной дискриминации пожилых людей при трудоустройстве. Чаще всего она проявлялась в списках на сокращения и в размере зарплаты. Письмо тогда переслали на согласование в Министерство труда, но в министерстве отказали в проведении проверки. Это, по мнению членов партии, привело к тому, что пенсионеров и предпенсионеров продолжают ущемлять в правах.