Партия пенсионеров пожаловалась на дискриминацию пожилых в трудовой сфере

Авторы письма заявляют, что в партию приходит много жалоб на дискриминацию людей в возрасте в трудовой сфере. В связи с этим Партия пенсионеров предлагает разработать системные меры по пресечению подобных нарушений. Также партия настаивает на компенсации всем пострадавшим и отмечает, что для тех пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, именно она является основным источником получения дохода.
Портал Novostivolgograda.ru сообщает, что Партия пенсионеров уже направляла в адрес Генеральной прокуратуры письмо. В нем приводились примеры возрастной дискриминации пожилых людей при трудоустройстве. Чаще всего она проявлялась в списках на сокращения и в размере зарплаты. Письмо тогда переслали на согласование в Министерство труда, но в министерстве отказали в проведении проверки. Это, по мнению членов партии, привело к тому, что пенсионеров и предпенсионеров продолжают ущемлять в правах.
Согласно социологическим данным, в настоящее время больше всего проблем с трудоустройством испытывают граждане в возрасте 54-59 лет. Причем после пенсионной реформы возрастная группа расширилась, а пандемия и карантинные ограничения еще больше усугубили ситуацию.
«Мы ходатайствуем о проведении проверок соблюдения юридическими лицами требований законодательства в отношении трудовых прав работников пенсионного и предпенсионного возраста», — заявил зампредседателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов. Он заметил, что работа по защите законных интересов пожилых граждан должна быть продолжена. Ее итогом должен стать документ, корректирующий программу «Старшее поколение», поданный на имя президента.
По словам председателя правления регионального отделения Партии пенсионеров в Татарстане Виталия Смирнова, дискриминация пенсионеров в России носит последовательный характер. Он приводит в качестве примера послание президента к Федеральному собранию, где не было ни одного упоминания о льготах для пенсионеров, хотя для других категорий граждан льготы предусмотреть смогли.
Также Смирнов назвал пенсионную реформу «преступной» и предложил посчитать, сколько человек преждевременно ушли из жизни из-за нее. По его мнению, ни одной из целей, для которых она вводилась, достигнуть не удалось.
Наконец, он напомнил, что многомиллионный ресурс, который представляют собой пенсионеры и предпенсионеры, сейчас не используется. Между тем эта категория аккумулирует огромный профессиональный опыт.
«Убежден: обращение в Генеральную прокуратуру об организации проверок в Минтруда — это необходимая мера. Все дефекты принятой второпях пенсионной реформы сейчас уже четко обозначились», — подчеркнул Смирнов.