Главврач московской больницы Александр Митичкин покинул пост из-за выходки медсестер

Как сообщает издание «Новые известия», Митичкин работает врачом 40 лет, 15 из которых — в должности главврача. По его словам, это первая подобная ситуация в его практике. Медсестер, издевавшихся над пациенткой, уже уволили, однако сам врач принял решение, не дожидаясь конца расследования, извиниться перед пострадавшей и ее семьей от лица всего коллектива больницы.
«Нереально проконтролировать каждого сотрудника. Медицина — это единоначалие, это вариант армии. И здесь не важно, что солдат сделал не так, — отвечает командир», — сказал Митичкин радиостанции Business FM.
Стоит отметить, что в клинике работает около 1,5 тысячи человек, а в год через нее проходят более 70 тысяч пациентов. При этом сюда везут всех пострадавших в терактах и катастрофах. Для таких ситуаций Митичкин и его команда разработали специальный протокол массовых поступлений, который сразу позволяет назначить план обследования и лечения. Его же врач применил во время развертывания госпиталя на 1000 мест в Сокольниках для «ковидных» больных. На текущий момент Митичкин уже три дня не является главврачом, однако продолжает свою деятельность как хирург.
В свою очередь коллега Митичкина, председатель Общества эндоскопических хирургов РФ Сергей Емельянов считает его добровольную отставку преждевременной. А член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов сравнил его поступок с тем, как на войне люди принимали огонь на себя.
«Здесь такую личную позицию нельзя оценить иначе как правильную, сознательную и исходящую из чувства долга перед любым пациентом», — сказал Кирьянов.
Весь персонал больницы выразил поддержку Александру Митичкину и заявил о готовности извиниться перед пациенткой за действия своих бывших коллег.