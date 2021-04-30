Главврач московской больницы Александр Митичкин покинул пост из-за выходки медсестер

Стоит отметить, что в клинике работает около 1,5 тысячи человек, а в год через нее проходят более 70 тысяч пациентов. При этом сюда везут всех пострадавших в терактах и катастрофах. Для таких ситуаций Митичкин и его команда разработали специальный протокол массовых поступлений, который сразу позволяет назначить план обследования и лечения. Его же врач применил во время развертывания госпиталя на 1000 мест в Сокольниках для «ковидных» больных. На текущий момент Митичкин уже три дня не является главврачом, однако продолжает свою деятельность как хирург.