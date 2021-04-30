Дмитрий Песков прокомментировал информацию о сокращении новогодних каникул

Дмитрий Песков прокомментировал информацию о сокращении новогодних каникул
Дмитрий Песков прокомментировал информацию о сокращении новогодних каникул
30 апреля, 15:25ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу информации о сокращении новогодних каникул в связи с длинными майскими выходными. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, никаких решений о сокращении новогодних выходных не принималось.

Гуляем мы не ради того, чтобы гулять, а по рекомендации специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент, и гуляем мы на фоне того, что коронавируса пока не побежден. Эпидемия пока продолжается, она не ушла полностью, сказал Песков.

Он добавил, что майские нерабочие дни вряд ли компенсируют в будущем.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении майских праздников по рекомендации федерального Роспотребнадзора. Ведомство рекомендовало не «разрывать» выходные дни, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку в России и отдохнуть. Таким образом, россияне отдохнут с 1 по 10 мая. Роспотребнадзор рекомендовал провести время на даче, на свежем воздухе, избегать скопления людей и использовать индивидуальные средства защиты. Оплата за нерабочие дни с 4 по 7 мая граждане получат в штатном режиме. Школьников в России на эти дни отправли на внеплановые каникулы, а университетам разрешили проводить обучение дистанционно.

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