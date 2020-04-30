Жители Нижегородской области смогут заниматься спортом на улице

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что для занятий спортом необходимо оформить пропуск на портале “Карта жителя”.

Также, как сообщает газета “Известия”, гражданам разрешается не чаще раза в день выйти в магазин, аптеку или навестить родственников.