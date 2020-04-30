Жители Нижегородской области смогут заниматься спортом на улице
30 апреля, 18:32ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Администрация Нижегородской области разрешила жителям заниматься спортом на расстоянии не более 300 метров от дома. Однако нижегородцы по-прежнему обязаны соблюдать дистанцию. Находиться на улице можно не более часа.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что для занятий спортом необходимо оформить пропуск на портале “Карта жителя”.
Также, как сообщает газета “Известия”, гражданам разрешается не чаще раза в день выйти в магазин, аптеку или навестить родственников.
Никитин подчеркнул, что только четкое соблюдение правил поможет остановить распространение пандемии.
По состоянию на 29 апреля, на территории Нижегородской области зарегистрированы 1794 случаев заболевания коронавирусом.
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