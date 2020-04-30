Волонтеры сообщили подробности поиска пропавшего 12-летнего Ильи Домогацкого

Вчера в Уфе были завершены поиски 12-летнего Никиты Домогацкого. Ранее было известно, что мальчик ушел 28 апреля в неизвестном направлении и исчез. Его нашли 29 апреля ближе к вечеру, Никиты был жив и здорово.

По информации волонтеров «Лиза Алерт Башкортостан», заявка на поиск поступила в 11 утра 29 апреля. Близкие сообщили, что мальчик ушел из дома с вечера и после не вернулся.

«Объявляем сбор среди добровольцев, так как учитывая режим "Особое положение" мы не привлекаем горожан, обходясь силами отряда. В 13.00 уже на месте, вся информация получена, совместно с сотрудниками УВД по Уфе и Отдела полиции №5 планируем поиск», – рассказали, как все было волонтеры.