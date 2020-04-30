В Уфе волонтеры взяли под свою опеку старика, голодавшего в одиночестве

Состояние 85-летнего деда Хатиба, которого волонтёры обнаружили дома в шокирующем состоянии, постепенно улучшается. Об этом сообщили члены общественной организации "Старость в радость".

По их данным, изможденный дедушка в основном спит, но после медобработки его ран состояние улучшилось.

Напомним, пожилого мужчину волонтеры обнаружили в жутком состоянии. Он был совершенно истощен и по сути умирал без еды и воды в одиночестве. О нем сообщил сосед, обнаруживший старика в таком состоянии. Дед Хатиб лежал на полу, на его теле уже образовались пролежни. Его ноши оказались парализованы, у мужчины были сломаны ребра, вероятно, при падении. Весил пожилой человек всего около 40 килограммов.

По словам волонтеров, первоначально, его отказались госпитализировать в стационар якобы из-за отсутствия показаний. Тогда волонтеры похлопотали об устройстве деда в пансионат, оплатив его проживание и лечение там и закупив подгузники и необходимы противопролежневые крема.

По последним данным, его температура и давление пришли в норму. Возможно, пожилой мужчина постепенно выкарабкается.

После снятия карантина волонтёры постараются определить деда Хатиба в дом престарелых. Удалось выяснить, что ухаживать за ним некому. Сын является инвалидом.