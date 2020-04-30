В Уфе состоялся крупнейший онлайн-форум в интерактивном формате

Модератор международного пленарного заседания, состоявшегося в интерактивном формате на базе уникальной платформы bashkiria-live.com, - телеведущая Ксения Собчак. Конференция стала первым глобальным форумом в России после отмены публичного рода мероприятий. По завершении мероприятия узнаваемость получил новый бренд - «Башкирский МОФ», сообщают “Новые известия”.

Главные события форума - проведение российской и международной пленарной сессии «Новая реальность: государство и глобальные вызовы» и «Мир после коронавируса: евразийский взгляд». В работе приняли участие ведущие российские и мировые эксперты, политики, экономисты и общественники.

Со слов главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, в результате пандемии человечество уже не будет прежним, что потребует от политиков и ученых формирования новых принципов управления современным обществом.

В общем на форуме действовало девять рабочих секций, среди которых: «Глобальные рынки в кризис: падение или передел?», «Человеческий капитал. Кризис рынка труда и потенциал онлайн-профессий», секция ретейлеров, секция «Уроки в пижаме. Старая школа по новому адресу», где участники форума обсудили влияние COVID-19 на образование, секция «POST-COVID. Общество и новые социальные вызовы» собрала российских и зарубежных экспертов, которые рассказали о том, как изменится общество после пандемии. А эксперты секции «Covid & Media: доверие против хайпа» обсудили изменение инфосферы в рамках пандемии. В частности, во время кризиса на первый план вышла необходимость проверки информации о заболевании.