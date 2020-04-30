В Уфе пропавшего ребенка нашли за городом

Сегодня, 30 апреля, стало известно, что сотрудникам полиции удалось найти 20-летнего мальчика, пропавшего больше суток назад.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 10-летний Егор Сумарков пропал накануне, 29 апреля, в Уфе с улицы Киевской, которая находится в Демском районе Уфы. Об его исчезновении в полицию заявила 33-летняя мать ребенка.

Она рассказала, что сын вышел погулять на детскую площадку во дворе дома из дома в 15.00, а домой не вернулся.

Поисками ребенка занимаются полицейские. Буквально час назад мальчик был найден сотрудниками уголовного розыска на территории села Чесноковка.

Сейчас его везут в отдел полиции номер 11, где передадут родителям.